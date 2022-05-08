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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Doğu ve Güneydoğu’ya sağanak uyarısı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu ve Güneydoğu’ya sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet te eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloj'den yapılan açıklamada; "Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m&sup2;) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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Doğu ve Güneydoğu’ya sağanak uyarısı
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