Doğubayazıt’ta düğüne giden ailenin evinde 1 milyon 500 bin TL değerinde hırsızlık

23 Nisan 2024 tarihinde Doğubayazıt'ta ikamet eden bir ailenin evine giren hırsızlar, ev sahiplerinin düğüne gitmesini fırsat bilerek içeri girdiler. 150 kilogram ağırlığındaki kasayı çalan hırsızlar olay yerinden hızla kaçtılar. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek inceleme başlattılar.

50 saatlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık suçunu gerçekleştiren şahısların araçlarını ve kimlik bilgilerini tespit ettiler. Yapılan operasyonla H.G. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Çalınan kasa ise bir ikametin bahçesindeki hayvan gübresi yığını içerisinde bulundu. Kasanın içerisinde bulunan ziynet eşyası ve paraların değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

H.G. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar, gerekli yasal işlemler için adli makamlara sevk edildi. B.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.