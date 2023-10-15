Doğum günü dönüşü facia: 3 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Eda Nur Baykay, önceki akşam arkadaşları Sıla Çelik (17), Adem Duran (21) ve Sinan Karakuş (22) ile birlikte 19'uncu yaş gününü kutlamak için, Bursa kent merkezindeki bir eğlence mekanına gitti. Alkol alıp kutlama yaparak eğlenen gurup, saat 01.00 sıralarında, Adem Duran'ın kullandığı otomobille, İnegöl'e dönmek üzere yola çıktı.Ancak, aşırı hız nedeniyle Ankara Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savrulduktan sonra, trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş ölürken, ağır yaralanan sürücü Adem Duran ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geriye ise Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı, eğlence mekanında arkadaşlarıyla doğum günü pastasıyla çekilen videosu kaldı.