Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü dönüşü facia: 3 ölü
Giriş Tarihi: 16.10.2023

Doğum günü dönüşü facia: 3 ölü

Bursa’da, üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki Eda, doğum günü kutlamasından dönerken, 2 arkadaşıyla birlikte kazada öldü. Geriye ise Baykay’ın doğum günü pastasıyla çekilen videosu kaldı

Doğum günü dönüşü facia: 3 ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Eda Nur Baykay, önceki akşam arkadaşları Sıla Çelik (17), Adem Duran (21) ve Sinan Karakuş (22) ile birlikte 19'uncu yaş gününü kutlamak için, Bursa kent merkezindeki bir eğlence mekanına gitti. Alkol alıp kutlama yaparak eğlenen gurup, saat 01.00 sıralarında, Adem Duran'ın kullandığı otomobille, İnegöl'e dönmek üzere yola çıktı.



Ancak, aşırı hız nedeniyle Ankara Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savrulduktan sonra, trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş ölürken, ağır yaralanan sürücü Adem Duran ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geriye ise Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı, eğlence mekanında arkadaşlarıyla doğum günü pastasıyla çekilen videosu kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! Bizim Çocuklar Letonya'yı 4 golle geçti
MC Donalds ve Carrefour'un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere 'yemek' yardımı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kulüpler Birliği’ne MHK teklifi
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü dönüşü facia: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA