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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Doğum gününde hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Doğum gününde hayatını kaybetti

Bolu’da polis memuru Süleyman Ersin Aktolga doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aktolga memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga (46), dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga'nın yaşadığı eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti.



Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Aktolga'nın cenazesi Sakarya'ya gönderildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aktolga gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Sakarya İl Emniyet Müdürü Vekili İlhan Yıldırım, çok sayıda polis memuru ve yakınları katıldı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Aktolga, Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi.

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Doğum gününde hayatını kaybetti
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