Doğum gününde trafik canavarı kurbanı oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Sorkun Köyü'nde yaşayan Sami Kurt (44), önceki gün ailesiyle birlikte ilçe merkezindeki akrabalarına giderek doğum gününü kutladı. Gece geç saatlerde eve dönmek üzere yola çıkan Kurt'un kullandığı otomobil, köyün yakınındaki Cengiz Köprüsü'nde Hakan Teke (23) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sami Kurt'un yaşamını yitirdiği kazada, eşi Aygül Kurt (37), kızları Fatmanur Kurt (20) ve Aslı Kurt (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan Teke yaralandı. Yaralılardan Aslı Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kırklareli'nde Sebahattin G.'nin kullandığı otomobille çarpışarak yan yatan minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan öldü. Otomobil sürücüsü ve eşi ise yaralandı.Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen salı günü yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Şaha Karaboğa (58) öldü.Gaziantep'te geçen 30 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsü çarpan, Suriye uyruklu işitme ve konuşma engelli Muhammed İd (46), 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 ay önce çekici ile motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Akpınarlı, tedavi gördüğü hastanede öldü.