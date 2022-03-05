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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Doğu’yu etkisi altına alan kar, 7 ilde okulları tatil etti

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
MURAT YILDIRIM
Doğu’yu etkisi altına alan kar, 7 ilde okulları tatil etti
Kar yağışı, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i de etkisi altına aldı. Sivas, Van Muş, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergâhlarından 2409 rakımlı Kop Dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Konya'nın 11 ilçesinde tamamen, 6 ilçesinde kısmen, Burdur merkez ve 7 ilçesi, Ardahan'ın tüm ilçeleri, Kars ve Karabük'ün 2'şer, Van ve Ağrı'nın da birer ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

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Doğu’yu etkisi altına alan kar, 7 ilde okulları tatil etti
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