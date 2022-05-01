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Giriş Tarihi: 1.5.2022 21:43 Son Güncelleme: 1.5.2022 22:25

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Doktor çiftin tartışması kanlı bitti!

Gaziantep'te  dahiliye uzmanı olarak çalışan Dr. Burhanettin İzzet Seçkin, aile hekimi olan eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile aile hekimi olan eşi Meryem Ödül Seçkin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre doktor koca evde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Yaralanan kadın yere düşerken Dr. Burhanettin İzzet Seçkin aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Silah sesinin duyulması üzerine doktor çiftin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri doktor kocanın olay yerinde hayatını belirlerken, yaralanan esi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Doktor çiftin tartışması kanlı bitti!
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