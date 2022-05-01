Doktor çiftin tartışması kanlı bitti!

Olay akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile aile hekimi olan eşi Meryem Ödül Seçkin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre doktor koca evde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Yaralanan kadın yere düşerken Dr. Burhanettin İzzet Seçkin aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Silah sesinin duyulması üzerine doktor çiftin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri doktor kocanın olay yerinde hayatını belirlerken, yaralanan esi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.