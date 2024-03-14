Doktor çiftten mesleki dayanışma

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ecem Pınar Aydın ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Utku Acar Aydın, farklı şehirlerdeki doktorluk mesailerini birbirlerine verdikleri destekle sürdürüyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan çift 2018'de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Utku Acar Aydın bir süre önce mesleki tecrübesini artırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı. Kırklareli'nde yaşayan doktor çift, birbirine 60 kilometre uzaklıktaki komşu şehirlerde farklı hastanelerde çalışıyor. Evde Sağlık Birimi sorumlusu doktor Ecem Pınar Aydın, Aydın, "Eşimle yaklaşık 5 yıl aynı hastanede görev yaptık. Bir aydır ayrı hastanelerde çalışıyoruz aramızda sadece 60 kilometre mesafe var geçmişte olduğu gibi yine mesaimiz bittiğinde bilgi ve tecrübelerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. İyileşen hasta sayımız çoksa evde mutlu bir hava oluyor, birbirimizi her konuda eşimle destekliyoruz" dedi. AA