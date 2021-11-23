Doktora saldıran zanlı tutuklandı

İSTANBUL Pendik Devlet Hastanesi'nde 17 Kasım günü alkollüyken kadın doktor Esma Demir'e saldıran Müge İpekçi tutuklandı. Olay, kamera görüntülerine de yansımıştı. Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Demir, güvenlik görevlileri tarafından güçlükle kurtarılmıştı. Dr. Esma Demir ifadesinde, hasta odasında damar yolu çıkarıldıktan sonra kendisine saldıran, saçlarını eline dolayarak çeken şüphelinin polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Doktorun şikayetçi olmasıyla birlikte saldırgan gözaltına alındı. "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İpekçi, tutuklandı.