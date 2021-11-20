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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Doktora şiddet kamerada

Doktora şiddet kamerada
İSTANBUL Pendik'te 17 Kasım'da polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı.

BUNA KİM 'DUR' DİYECEK
Doktor Demir, kadından şikayetçi oldu. Demir, olay anı görüntülerini paylaştığı sosyal medya mesajında "Mesleğimin 2'nci yılında bu şiddet ümidimi, şevkimi tüketse de haykırmak istiyorum. Buna kim 'dur' diyecek, artık yeter" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Doktora şiddet kamerada
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