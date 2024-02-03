Doktorlar Gazze’de İsrail’in katliamını kanlı önlükleriyle yürüyerek protesto etti

İsrail'in Filistin'deki katliamlarının bitmesi ve Refah Sınıf Kapısı'nın açılması için Bebek sahilde bulunan Bebek Humayunu Abad Camii önünden bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Mısır Konsolosluğu'na kadar yürüdü.

Yapılan sessiz yürüyüşte "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" pankartı açan hekimler "Refah açılsın", "Yıkılan hastaneleri istiyoruz", "Ambulans vuruldu" ve "Hastanelerin bombalanması savaş suçudur" dövizlerini açtı.

Kanlı önlükleri ile yürüyüş yapan doktor grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Dıhye Sezen, İsrail terör devletine dönüşerek Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal devam ettirdiğini, evleri, okulları, hastaneleri bombalayarak Gazze halkını abluka altında açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Doktor Diyhe Sezen, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'nin bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştirmeye devam ediyor. Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı haberleri geliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı 'Refah Sınır Kapısı', aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor. Refah Kapısı mutlaka açılması gerekir. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. Bu duyarlılıkla gerçekleşen tüm adımlara, bildirilere, yürüyüşlere olan desteğimizi de dile getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLAN VİCDAN SAHİBİNİN EN BÜYÜK SİLAHINDAN BİRİSİ BOYKOTTUR"

İsrail'e destek verip işbirliği içinde olan devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğünü vurgulayan Sezen, "Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri, boykottur. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"MÜCADELEYİ YIKILAN HASTANEDE BOMBA ALTINDA GÖREV YAPAN DOKTORLAR KAZANACAK"

Sezen, hekimler ve sağlık çalışanları olarak 12. haftasında devam ettirdikleri sessiz yürüyüşlerinde, tutuklanmalarına ve öldürülmelerine rağmen görevleri başından ayrılmayan Gazzeli doktorları selamladıklarını söyledi.

İsrail'in bu savaşı kaybedeceğini ve insanlığın ve Filistin halkının kazanacağını ifade eden Sezen, "Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.İsrail'in katliamını kanıksamayacağız. bunun normalleşmesini izin vermeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlardan olacağız" dedi.