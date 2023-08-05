Doku ve deri nakliyle sağlığına kavuştu

Rize'de1,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bacak kemikleri görünür vaziyette olan ve kopma tehlikesi olan 18 yaşındaki genç, Trabzon Farabi Hastanesi'nde uygulanan deri ve doku nakilleri ile yürümeye başladı. Rize'de geçirdiği trafik kazası sonrasında Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Emrecan Pehlivan, ameliyata alındı. Pehlivan'a yapılan müdahaleyle sol bacağı diz altından kopma seviyesine gelmişken, sağ bacağından alınan damarlar ile onarım yapılarak bacağına kan akışı sağlandı. Ardından plastik cerrahi ve ortopedi uzmanları tarafından Emrecan'ın bacağı kurtarılmaya çalışıldı . Emrecan 16 gün boyunca yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. Emrecan, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaya burada uygulanan tedavi sayesinde bacağı kesilmekten kurtuldu. Burada uygulanan doku ve deri nakli ise gencin umudu oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu liderliğindeki ekip, kaval kemiğinin üstündeki cilt ve yumuşak dokunun tamamının kayıplı olduğu bölgeye doku nakli ve deri nakilleri yaptı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uraloğlu "Hastanın bacağının kesilmemesi için elimizden geleni yaptık. Açıkta görünen kemiklerin yumuşak dokusunu ve derisini başka bölgelerden naklederek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Almış olduğumuz güzel sonuçlar ise bizi sevindiriyor " diye konuştu.