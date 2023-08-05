Haberler Yaşam Haberleri Doku ve deri nakliyle sağlığına kavuştu
Giriş Tarihi: 6.8.2023

Doku ve deri nakliyle sağlığına kavuştu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doku ve deri nakliyle sağlığına kavuştu
Rize'de 1,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bacak kemikleri görünür vaziyette olan ve kopma tehlikesi olan 18 yaşındaki genç, Trabzon Farabi Hastanesi'nde uygulanan deri ve doku nakilleri ile yürümeye başladı. Rize'de geçirdiği trafik kazası sonrasında Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Emrecan Pehlivan, ameliyata alındı. Pehlivan'a yapılan müdahaleyle sol bacağı diz altından kopma seviyesine gelmişken, sağ bacağından alınan damarlar ile onarım yapılarak bacağına kan akışı sağlandı. Ardından plastik cerrahi ve ortopedi uzmanları tarafından Emrecan'ın bacağı kurtarılmaya çalışıldı . Emrecan 16 gün boyunca yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. Emrecan, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaya burada uygulanan tedavi sayesinde bacağı kesilmekten kurtuldu. Burada uygulanan doku ve deri nakli ise gencin umudu oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu liderliğindeki ekip, kaval kemiğinin üstündeki cilt ve yumuşak dokunun tamamının kayıplı olduğu bölgeye doku nakli ve deri nakilleri yaptı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uraloğlu "Hastanın bacağının kesilmemesi için elimizden geleni yaptık. Açıkta görünen kemiklerin yumuşak dokusunu ve derisini başka bölgelerden naklederek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Almış olduğumuz güzel sonuçlar ise bizi sevindiriyor " diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Doku ve deri nakliyle sağlığına kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA