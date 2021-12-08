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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Dolandırıcı cinayet şüphelisi çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcı cinayet şüphelisi çıktı
İSTANBUL'DA, bir çok kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle dolandırdığı ve 2 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli Murat Subaşıgüller'in parmak izi incelemesinde bir cinayet olayından da arandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Esenyurt'da emlak ofisi açan, Murat Subaşıgüller birçok kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı. Esenyurt Araştırma Büro ekipleri, yaptıkları uzun çalışmanın ardından Subaşıgüller'i gizlendiği evde gözaltına aldı. Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü Esenyurt'ta başına sert bir şekilde vurularak öldürülen Mustafa Akyol'un cesedinin bulunduğu evde Murat Subaşıgüller'e ait parmak izi bulunduğu gerekçesiyle devreye girdi. Emniyetteki sorgusunun ardından, 'cinayet' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Murat Subaşıgüller tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcı cinayet şüphelisi çıktı
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