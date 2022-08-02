Dolandırıcılar da dolandırıldı! Film gibi olayı emniyet böyle çözdü...

DOLANDIRICILAR PARAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Dolandırıcılar, yaşlı adamın parayı çekmesinin ardından yanına giderek alması için taşeron dolandırıcılarla anlaştı. Asıl dolandırıcılar, bu taşaron dolandırıcıların parayı alıp sırra kadem basacağını öngöremedi. Bankadan çektiği 43 bin 830 doları dolandırıcılara veren yaşlı adam ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, işbirlikçilerine bir daha ulaşamadı. Yaşlı adamın şikayetçi olmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö'nün kimliğini tespit ederek, yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.