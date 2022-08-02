Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılar da dolandırıldı! Film gibi olayı emniyet böyle çözdü...
Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:39 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:51

Dolandırıcılar da dolandırıldı! Film gibi olayı emniyet böyle çözdü...

Ankara'da dolandırıcıların dolandırılma hikâyesi film senaryolarını aratmadı. Kendilerini 71 yaşındaki adama kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar hakkında soruşturma olduğu yalanıyla bankadaki parasını istedi. Dolandırıcılar parayı almak için bir başka dolandırıcılarla anlaşırken, taşeron dolandırıcılar parayı aldıktan sonra sırra kadem bastı. Paralarla birlikte Eskişehir'e eğlenmeye giden taşeron dolandırıcılar Ankara polisinin başarılı çalışması sonucunda şehir girişinde kıskıvrak yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Dolandırıcılar da dolandırıldı! Film gibi olayı emniyet böyle çözdü...

Ankara'da 71 yaşındaki M.N.'yi telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adama adının yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini, bu nedenle bankada bulunan parasını çekmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların, çektiği parayı kendisine gönderecekleri kişiye vermesini söylemesi, bu paranın adli emanet bürosunda kalacağını belirtmesi üzerine talihsiz adam korkuyla bankada bulunan 43 bin 830 dolarını çekti.

DOLANDIRICILAR PARAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Dolandırıcılar, yaşlı adamın parayı çekmesinin ardından yanına giderek alması için taşeron dolandırıcılarla anlaştı. Asıl dolandırıcılar, bu taşaron dolandırıcıların parayı alıp sırra kadem basacağını öngöremedi. Bankadan çektiği 43 bin 830 doları dolandırıcılara veren yaşlı adam ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, işbirlikçilerine bir daha ulaşamadı. Yaşlı adamın şikayetçi olmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö'nün kimliğini tespit ederek, yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

KENT GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık hikayesinde Ankara polisi yaklaşık 80 saatlik mobese görüntülerini izleyerek T.E.D., U.E., ve Ö.Ö'yü Ankara girişinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen T.E.D., U.E., ve Ö.Ö, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYI ALIP EĞLENMEYE GİTMİŞLER

Şüphelilerin, yaşlı adamdan parayı aldıktan sonra kendilerine bir otomobil, bir motosiklet ve lüks cep telefonları aldıkları, ardından Eskişehir'e giderek bir mekanda eğlendikleri tespit edildi.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada lüks cep telefonları, pompalı tüfek ve yaşlı adamdan aldıkları paradan kalan 9 bin 100 dolar ile 128 bin lira ele geçirildi. Ele geçirilen para yaşlı adama iade edilirken öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin son 1 yılda iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarındaki başarılı operasyonları sonucunda yaklaşık 3 milyon lira tutarındaki para mağdurlara geri verildi.

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Dolandırıcılar da dolandırıldı! Film gibi olayı emniyet böyle çözdü...
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