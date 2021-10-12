Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcıların pandemi destek kredisi oyunu bozuldu
Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:14

Dolandırıcıların pandemi destek kredisi oyunu bozuldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dolandırıcıların pandemi destek kredisi oyunu bozuldu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla, pandemiden dolayı kamu bankaları tarafından verilen KOBİ Esnaf Destek Kredilerinden faydalanmak isteyen ancak şartlara uygun olmayan kişilere sahte evraklar düzenleyerek kredi kullandırdığı tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bodrum KOM Grup Amirliği olarak yapılan çalışmalar kapsamında, pandemiden dolayı kamu bankaları tarafından verilen KOBİ Esnaf Destek Kredisi almak için şartları uygun olmayan kişilere, usulsüz bir biçimde evrak üzerinde oynama yaparak, menfaat karşılığı kredi verilmesini sağladıkları belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda bahse konu şuça iştirak eden şüphelilerin bulunduğu 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında adreslerde vergi levhası fotokopileri, işe başlama bildirim evrakları, kimlik fotokopileri, e-devlet şifrelerinin olduğu evraklar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden M. M., A. E., ve B. İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.


Dosya kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin, 62 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin düzenlediği evraklarla, şartlara uygun olmadığı halde kredi çeken 62 şahsa yönelik nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçundan dolayı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcıların pandemi destek kredisi oyunu bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA