Dolandırıcıların pandemi destek kredisi oyunu bozuldu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bodrum KOM Grup Amirliği olarak yapılan çalışmalar kapsamında, pandemiden dolayı kamu bankaları tarafından verilen KOBİ Esnaf Destek Kredisi almak için şartları uygun olmayan kişilere, usulsüz bir biçimde evrak üzerinde oynama yaparak, menfaat karşılığı kredi verilmesini sağladıkları belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda bahse konu şuça iştirak eden şüphelilerin bulunduğu 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında adreslerde vergi levhası fotokopileri, işe başlama bildirim evrakları, kimlik fotokopileri, e-devlet şifrelerinin olduğu evraklar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden M. M., A. E., ve B. İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.



Dosya kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin, 62 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin düzenlediği evraklarla, şartlara uygun olmadığı halde kredi çeken 62 şahsa yönelik nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçundan dolayı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.