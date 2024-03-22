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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:12 Son Güncelleme: 22.3.2024 10:23

Dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo/güvence bedeli adı altında para toplamak suretiyle 'dolandırıcılık' suçu işlediği 19 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 'Dolandırıcılık' suçu işlediğini tespit ettiği şüphelilere Mersin merkezli olarak, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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Dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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