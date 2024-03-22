Dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo/güvence bedeli adı altında para toplamak suretiyle 'dolandırıcılık' suçu işlediği 19 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 'Dolandırıcılık' suçu işlediğini tespit ettiği şüphelilere Mersin merkezli olarak, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.