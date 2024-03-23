’Dolandırıcılık’ operasyonunda, 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 6 şüphelinin 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığını tespit etti.

Ekipler, 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 6 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı ve 'dolandırıcılık' eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.