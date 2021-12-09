Dolandırıcılıktan aranıyordu! Katil çıktı: Susturuculu silahla öldürmüş

İddiaya göre, Esenyurt'ta emlakçılık yapan Murat S., kendi ofisinde çaycılık yapan T.T.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandırdı. T.T, ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira verdi. Çok sayıda vatandaşı dolandıran Murat S., 2 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şikayetler üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, uzun çalışmanın ardından Murat S.'yi saklandığı Esenyurt'taki bir evde gözaltına aldı.