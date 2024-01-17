Dolandırıcıyı karda bıraktığı ayak izleri yakalattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı Köyü'nde yalnız yaşayan Hatice Karaca'yı (70) arayan telefon dolandırıcısı, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, "Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kimlik bilgilerin çıktı. Evinde bulunan altınların terör örgütüne ait olup olmadığının araştırılması için fotoğrafları çekilecek" dedi. Hatice Karaca, altını olmadığını söylese de dolandırıcı, bir taksiyle evine gitti. Yaşlı kadın, taksi şoförünün de tanıdık çıkmasıyla, evde bulunan 5 gram altın, 9 bilezik, 10 tam altın, 15 çeyrek altın ve 10 da Cumhuriyet altını olmak üzere piyasa değeri 1.5 milyon lira olan altınlarını dolandırıcıya verdi. Altınları alınca köyden uzaklaşmaya çalışan dolandırıcının niyetini anlayan taksici, engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit etikleri dolandırıcı H.Ç.'nin, Adana'dan otobüsle Kastamonu Tosya'ya geldiğini ve bir otelde kaldığını belirledi. Ardından da Adana'da bulunan işbirlikçileri P.Ç. ve A.K.'nın, özel otomobille H.Ç.'yi almaya geldiğini tespit etti. H.Ç.'nin köydeki ayak izlerinden yola çıkan jandarma, dolandırıcıyı 12 saatlik takibin ardından köye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çaldığı altınlarla birlikte yakalandı. Altınlar Hatice Karaca'ya teslim edilirken 3 dolandırıcı da yakalandı. Muhtar Ersin Çoğalmış, dolandırıcıların köyde yaşayan 4 kişiyi aynı yöntemle aradığını, bu nedenle köylüleri uyardığını ancak Hatice Karaca'nın dolandırılmasına engel olamadıklarını söyledi.