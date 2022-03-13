Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Kahraman özel bir kolejde drama öğretmeni olarak çalışırken 7 sene önce Adem Dolapçı ile tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Adem Dolapçı, Irak'ta PKK ile girdiği çatışmada gazi olduğunu da söyledi. İzmir'de oturduğunu ancak işleri için sık sık Ankara'ya geldiğini söyleyen Dolapçı, eşinden ayrıldığını ve bir kız çocuğu babası olduğunu anlattı. Zamanla ikili arasında duygusal bir ilişki başladı. Ayten Kahraman ile evlenmek istediğini söyleyen Dolapçı, iyice karşı tarafın güvenini kazanıp, nişan yaptı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAK YANIMDA ÇALIŞ

İddiaya göre, o dönemde ABC Şirketler Grubu adında bir firması olduğunu söyleyen Adem Dolapçı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hayvan tesisi inşaatı yaptığını belirterek Ayten Kahraman'dan kolejden ayrılarak kendi yanında çalışmasını istedi. Bu nedenle kolejdeki işinden ayrılan Kahraman, Dolapçı ile birlikte çalışmaya başladı. Firmadaki işlerden anlamadığını belirten Kahraman bir süre sonra, Dolapçı'nın şirketinden ayrılarak Ankara'daki başka bir okulda halkla ilişkiler müdürü olarak işe başladı.

Dolapçı, bir gün Kahraman'ın yanına gelerek 'İşlerim bozuldu. Acil paraya ihtiyacım var. Eğer böyle giderse Ankara'ya bir daha gelemeyeceğim. Beni dolandıranları öldürüp ortadan kaybolacağım' dedi. Bu duruma üzülen Kahraman, o dönemde değeri 150 bin lira olan aracını satıp sevgilisine verdi. Birkaç gün sonra Kahraman'ın yanına gelen Dolapçı, 'Yeni iş kurmam için gereken parayı toplayamadım. Araç satışından gelen para yetersiz kaldı. Benim için kredi çeker misin?' dedi. Sevgilisinin hiçbir isteğini geri çevirmeyen Kahraman iki farklı bankadan 50 bin lira kredi çekti.

ARABASINDAN SONRA EVİNİ DE SATTIRDI

Bu kez de büyük bir ev yapım sözleşmesi imzaladığını söyleyen Dolapçı, "Evleri nakit param olmadığı için yapamadım. Bu şirketi devam ettiremezsem kredi borçlarını ödeyemeyeceğim" dedi. Kahraman'ı yine ikna etmeyi başaran Dolapçı, şimdiki değeri 1.5 milyon lira olan evi sattırmayı başardı. Evin satışından sonra Kahraman'ın kalan kredilerini ödeyerek kapatan Dolapçı, geri kalan parayı da kendisi aldı.

Adem Dolapçı, nişanlısına, "Bu kadar fedakarlık yaptın. Şirketi senin üzerine yapacağım" dedi. Kahraman da 'ben bu işlerden anlamam' dese de talihsiz kadın olacaklardan habersiz önüne getirilen belgelere imza attı. Şirketin devrinden sonra arka arkaya gelen borçlar ve haciz işlemleriyle neye uğradığını şaşıran Kahraman, soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Dolapçı'nın devrettiği şirketten Kahraman'a 3 milyon 874 bin lira borç kaldı. Nişanlısı Adem Dolapçı ile kardeşleri, mali müşavir, avukat ve muhasebecisinin de aralarında olduğu toplam 8 kişi hakkında şikayetçi oldu.

SABAH'a konuşan Ayten Kahraman, " Benim güvenimi kullanıp malımı satarak şirket kurdu. Birçok insanın da parasını alarak ev yapmadı. Borçlar da benim üzerime kaldı. Adem Dolapçı şu an soyadını da değiştirdi. Yeni soyadı Göktaşi oldu" diye konuştu.