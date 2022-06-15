Haberler Yaşam Haberleri Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 21:49

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!

FED faiz kararı sonrası dolarda dalgalanma bekleniyor. Vatandaşlar da bu sebepten dolayı dolar ne kadar, dolar kaç TL sorularını yöneltiyor. FED Faiz kararında 75 puanlık para politikasında artışa gidildi. Böylece uzun yıllardır yapılmamış artışlara gidildi. Enflasyonun son 41 yıldaki en yüksek seviyesine ulaşması bu sebebin başlıca etkenleri arasında Dolara yatırım yapmak isteyenler gün aşırı Dolar ne kadar kaç TL, 1 dolar kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşte 15 Haziran güncel kur!

Dolar ne kadar sorusu FED faiz arttırma kararını aldıktan sonra daha da sorulur hale geldi. Faiz arttırma doları güçlendirme anlamına geldiği için dünya genelinde dolar fiyatları artmış olacak. Bunu duyan vatandaşlar da dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL sorularını yöneltiyor. Dolar kurunda dalgalanma bekleniyor. İşte günce dolar TL fiyatı!

DOLAR NE KADAR? 15 HAZİRAN 2022

Dolar/TL kuru 15 Haziran 2022 Cumartesi itibariyle

ALIŞ: 17,2541

SATIŞ: 17,2918

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 1,5-1,75 aralığına çekildi. Son 28 yılın en büyük faiz artımı olarak kayıtlara geçmiş durumda.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Son 41 yılın en büyük enflasyonuna sahip olan ABD'de FED, 2024 yılında faiz indirmeye başlayacaklarını bildirdi. Enflasyonla savaşta doları güçlendirme pozisyonunda yer alan FED, böylece dünya genelinde doları daha değerli hale getirecek.

DOLAR KURU SON DURUM

Dolar kurunda şu anlık bir yükselme görünmezken, dalgalanma için yarın sabah bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA