Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!

Dolar ne kadar sorusu FED faiz arttırma kararını aldıktan sonra daha da sorulur hale geldi. Faiz arttırma doları güçlendirme anlamına geldiği için dünya genelinde dolar fiyatları artmış olacak. Bunu duyan vatandaşlar da dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL sorularını yöneltiyor. Dolar kurunda dalgalanma bekleniyor. İşte günce dolar TL fiyatı!
Dolar/TL kuru 15 Haziran 2022 Cumartesi itibariyle
ALIŞ: 17,2541
SATIŞ: 17,2918
Son 41 yılın en büyük enflasyonuna sahip olan ABD'de FED, 2024 yılında faiz indirmeye başlayacaklarını bildirdi. Enflasyonla savaşta doları güçlendirme pozisyonunda yer alan FED, böylece dünya genelinde doları daha değerli hale getirecek.
Dolar kurunda şu anlık bir yükselme görünmezken, dalgalanma için yarın sabah bekleniyor.