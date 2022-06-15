Dolar kuru bugün ne kadar, kaç lira? FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL oldu? 15 Haziran canlı döviz kuru!

Dolar ne kadar sorusu FED faiz arttırma kararını aldıktan sonra daha da sorulur hale geldi. Faiz arttırma doları güçlendirme anlamına geldiği için dünya genelinde dolar fiyatları artmış olacak. Bunu duyan vatandaşlar da dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL sorularını yöneltiyor. Dolar kurunda dalgalanma bekleniyor. İşte günce dolar TL fiyatı!