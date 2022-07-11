Dolar ne kadar oldu? 11 Temmuz canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

Dolar ne kadar bugün sorusu vatandaşlar tarafından her gün soruluyor. Birçok şeyin fiyatlandırılması bu döviz kuru ile yapıldığı için vatandaşların ilgisinin olması doğal. FED'in son 30 yılın en yüksek faiz arttırımı ile fiyat yükselmişken, BDDK kararı ile döviz kuru yatıştırıldı. Vatandaşlar da dolar ne kadar sorusunu yöneltiyor. İşte 11 temmuz canlı dolar fiyatı (alış saıtş)
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,25 liradan, avro 17,53 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,3373 liradan alınan dolar 17,3622 liradan satılıyor.