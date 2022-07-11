Haberler Yaşam Haberleri Dolar ne kadar oldu? 11 Temmuz canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı
Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:59

Dolar ne kadar oldu? 11 Temmuz canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

FED faiz kararı, BDDK kararları ve dünya genelindeki enflasyon – ekonomik kriz sonucu dolar ne kadar oldu sorusu daha da önemli hale geliyor. Vatandaşlar da bayram tatilinde evlerinde ya da kaldıkları yerde otururken dolar alış satış fiyatlarını araştırıyor. İşte yatırımcılar ve birikimciler için 11 Temmuz dolar fiyatı canlı liste!

Dolar ne kadar oldu? 11 Temmuz canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

Dolar ne kadar bugün sorusu vatandaşlar tarafından her gün soruluyor. Birçok şeyin fiyatlandırılması bu döviz kuru ile yapıldığı için vatandaşların ilgisinin olması doğal. FED'in son 30 yılın en yüksek faiz arttırımı ile fiyat yükselmişken, BDDK kararı ile döviz kuru yatıştırıldı. Vatandaşlar da dolar ne kadar sorusunu yöneltiyor. İşte 11 temmuz canlı dolar fiyatı (alış saıtş)

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 17,25 liradan, avro 17,53 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,3373 liradan alınan dolar 17,3622 liradan satılıyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 17,3373

Dolar satış: 17,3622

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ne kadar oldu? 11 Temmuz canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA