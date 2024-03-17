Dolu yağışı kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, Menteş Mahallesi yakınlarında birkaç dakika arayla 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. İlkinde Denizli'den Çivril istikametinde seyreden ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Tağcı ile Mehmet D., hastaneye kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Tağcı, hayatını kaybetti. Aynı bölgede meydana gelen diğer 2 kazada ise can kaybı olmazken yaralanma ve araçlarda maddi hasar oluştu.