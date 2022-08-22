Domates gribi belirtileri gündem oldu. Çocuklar arasında yayıldığı tespit edilen bu virüsün pek çok semptomu bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre; Hindistan'da beş yaşın altındaki 82 çocuğa bulaşan domates gribi belirtileri nelerdir? Domates gribi nasıl ortaya çıkar ve bulaşıcı mıdır? İşte merak edilenler.
DOMATES GRİBİ NEDİR?
Domates gribi, ciltte görülen kırmızı kabarcıklardan adını alıyor. Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. Söz konusu virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklandı. Lancet araştırmasına göre, söz konusu virüs ülkede ilk olarak 6 Mayıs'ta görüldü.
Aynı rapora göre, o tarihten itibaren en 82 çocuk Domates Gribi nedeniyle tedavi altına alındı.
Virüsün şu an için endemik konumda olduğunu belirten araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.
DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ
Adını enfekte olan kişilerin cildinde görünen büyük kırmızı kabarcıklardan alan Domates Gribi'nin en belirgin semptomu bu. Bu kabarcıkların dışında virüsün 4 ana semptomu bulunuyor;
Yüksek ateş
Yorgunluk
Vücut ağrıları
Şiddetli eklem ağrıları
Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya antiviral tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar bu virüse karşı en etkili tedavinin istirahat etmek, bol sıvı almak olduğunun altını çiziyor.