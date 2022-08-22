Domates gribi belirtileri nelerdir? Domates gribi nasıl ortaya çıkar ve bulaşıcı mıdır?

DOMATES GRİBİ NEDİR?

Domates gribi, ciltte görülen kırmızı kabarcıklardan adını alıyor. Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. Söz konusu virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklandı. Lancet araştırmasına göre, söz konusu virüs ülkede ilk olarak 6 Mayıs'ta görüldü.

Aynı rapora göre, o tarihten itibaren en 82 çocuk Domates Gribi nedeniyle tedavi altına alındı.

Virüsün şu an için endemik konumda olduğunu belirten araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.