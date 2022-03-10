Domuz kalbi nakledilen hasta hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland Üniversite Hastanesi'nde tarihte ilk kez bir insana domuz kalbi nakledilmiş ve bu gelişme bilim dünyasına damga vurmuştu. Ancak, genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin nakledildiği 57 yaşındaki David Bennett, ameliyattan 2 ay sonra hayatını kaybetti. Son günlerde hastanın durumunun kötüye gittiğini belirten hastane, Bennett'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastanın ölüm nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği, detaylı inceleme sonrası açıklanacağı ifade edildi. Genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin, insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini ifade eden uzmanlar, klinik deneylerin devam edeceğini kaydetti. DIŞ HABERLER