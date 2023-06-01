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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Domuz sürüsüne çarpan Bestegül, hayatını kaybetti

Domuz sürüsüne çarpan Bestegül, hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Bestegül Aktaş (25), önceki gece otomobiliyle il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Saat 23.30 sıralarında Tekirova ilçesi yakınlarına geldiğinde yola aniden domuz sürüsü fırladı. Sürüye çarpan otomobil, takla attı. Korkunç kazada aracın altında kalan sürücü Bestegül Akkaş hayatını kaybetti. Yanında bulunan Erdem Girginel ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki kız çocuğu ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Talihsiz kadının cenazesi memleketi Kumluca'da toprağa verildi. Aynı yolu kullanan sürücüler bölgede günün her saati 8-10 domuzdan oluşan sürülerin yola çıktığını söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

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Domuz sürüsüne çarpan Bestegül, hayatını kaybetti
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