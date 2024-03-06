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Giriş Tarihi: 6.3.2024 10:06 Son Güncelleme: 6.3.2024 10:16

Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2’si ağır 12 yaralı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

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Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2’si ağır 12 yaralı

Bir asansör fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Celal Oflaz (57) idaresindeki minibüs, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şahören Mahallesinde önüne çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Oflaz ile birlikte araçta bulunan Ramazan Temel (35), Hacı Ali Öz (23), Yunus Kaya (41), Mustafa Çiftçi (34), İbrahim Aka (44), Rıza Karakaş (24), Samed Akkuş (30), Ömer Faruk Oral (39), Ramazan Öztürk (25), Mehmet Koç (20) ve Mustafa Çiftçi (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçe devlet hastanesine ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2’si ağır 12 yaralı
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