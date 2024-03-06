Domuz sürüsüne çarpan işçi servisi devrildi: 2’si ağır 12 yaralı

Bir asansör fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Celal Oflaz (57) idaresindeki minibüs, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şahören Mahallesinde önüne çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Oflaz ile birlikte araçta bulunan Ramazan Temel (35), Hacı Ali Öz (23), Yunus Kaya (41), Mustafa Çiftçi (34), İbrahim Aka (44), Rıza Karakaş (24), Samed Akkuş (30), Ömer Faruk Oral (39), Ramazan Öztürk (25), Mehmet Koç (20) ve Mustafa Çiftçi (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçe devlet hastanesine ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.