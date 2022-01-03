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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Domuzdan kaçarken öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Domuzdan kaçarken öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte domuz avına giden Ali Topraklıkaya (57) domuz saldırısı sonucu dengesini kaybetti. 60 metre yükseklikten düşen Topraklıkaya feci şekilde can verdi. Domuzların bahçelere dadanması üzerine pazar günü akşam Toslak Mahallesi ormanlık alanda arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Topraklıkaya, arazide bir domuzun saldırısı sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topraklıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, bulunduğu yerden 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Evli ve 2 çocuk babası Topraklıkaya gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Domuzdan kaçarken öldü
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