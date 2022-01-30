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Giriş Tarihi: 30.1.2022 12:55

Donbas'taki Müslüman halktan barış çağrısı: Özgürce dolaşmak istiyoruz

AA
Donbas’taki Müslüman halktan barış çağrısı: Özgürce dolaşmak istiyoruz

Rusya ile yaşanan gerginliğin merkez nokrası Donbas'ta bulunan Konstantinivka şehrindeki Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını jumduklarını dile getirdi. Bölgedekilerin isteği eskiden olduğu gibi rahatça hareket etmek.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Konstantinivka şehrindeki Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını temenni ediyor. Konstantinivka, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı. Bölgede yaşayan Müslümanlar, AA muhabirlerine, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Sonradan İslam'ı seçen Vitaliy Aleksandroviç Koritskiy, bölgede birbirlerine bağlı bir Müslüman grubu olduklarını belirterek, cuma namazı ve iftarda sık sık toplandıklarını söyledi.

"ESKİSİ GİBİ BÖLGEDE RAHATÇA HAREKET EDEBİLMEYİ İSTİYORUZ"

2014'te başlayan çatışmaların bölgenin ekonomisini ve iş durumunu kötü etkilediğini ifade eden Koritskiy, barışın sağlanmasını ve her şeyin eski haline dönmesini diledi. Koritskiy, artık ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere gidemediklerini vurgulayarak, "Eskisi gibi bölgede rahatça hareket edebilmeyi ve bölgenin ekonomisinin iyileşmesini temenni ediyoruz." dedi.

BARIŞ VE İYİLİK VURGUSU

30 seneden fazladır Ukrayna'da yaşayan ve aslen Azerbaycanlı olan Avaz Şiraliyev, cemaatlerinin farklı milletlerden oluştuğunu aktararak, son 10 senede cemaatin sayısının da artığına dikkati çekti.

"SAVAŞTAN SONRA İMKANLAR ZAYIFLADI"

Şiraliyev, Ukrayna'da Müslümanlar olarak yaşamlarından memnun olduklarının altını çizerek, yerel halkla da çok iyi ilişkileri bulunduğuna işaret etti. 2014'te başlayan çatışmaların şehrin ekonomisini kötü etkilediğine dikkati çeken Şiraliyev, "Siyasi durum, ister istemez herkesin hayatına önemli ölçüde etki ediyor. Evvela iktisadi olarak iş ve ekonomi açısından, insanların yaşam seviyesi açısından, savaştan sonra imkanlar zayıfladı." ifadelerini kullandı.

"NORMAL HER İNSNA BARIŞI İSTER"

Aslen Dağıstanlı olan ve yaklaşık 50 senedir Ukrayna'da yaşayan Tayyip Abdullah İsayeviç ise bölge halkıyla iyi komşuluk ilişkileri bulunduğunu söyledi. Çatışmaların başlamasından sonra Donetsk'te yaşayan bazı Müslümanların Ukrayna kontrolündeki bölgelere döndüğünü belirten İsayeviç, şunları kaydetti:

"Bence her normal insan her zaman barış ister, özellikle biz Müslümanlar elhamdülillah. Bizim terörist olduğumuzu düşünüyorlar ama bizim kim olduğumuzu çok iyi biliyorlar, biz barışı ve iyiliği severiz."

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Donbas'taki Müslüman halktan barış çağrısı: Özgürce dolaşmak istiyoruz
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