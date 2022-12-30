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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Dönercide tüp patladı 7 ölü 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir dönercide arızalı olan tüp değiştirildiği sırada patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken olayda 7 kişi öldü, biri ağır 5 kişi de yaralandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dönercide tüp patladı 7 ölü 5 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide, dün saat 15.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

PENCEREDEN ATLADILAR
İkinci katta bulunanlardan 2 kişi, can havliyle pencereden atlarken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ağır yaralının 16 yaşında genç bir kız olduğu belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre tüpte meydana gelen arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi. Aksoy, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını bildirdi. Patlama sonucu çevredeki diğer işyerlerinde bir hasar olmadığını söyleyen Aksoy "Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek" dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Vali Hüseyin Aksoy, patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Patlamayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "Soruşturma için üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır" dedi.

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Dönercide tüp patladı 7 ölü 5 yaralı
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