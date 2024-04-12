Dönerin içinden peçete çıktı firma çalışanını suçladı

Ankara'da ihraç da yapan ünlü bir zincir dönercinin İncek şubesinde, satışa sunmak için hazırlanan dönerden kâğıt havlu ve yabancı cisimler çıktı. 25 yıllık ünlü bir döner firmasından sipariş edilen 20 kiloluk döner imha edilirken durum, döneri satan firmaya aktarıldı.Yabancı maddelerle ilgili inceleme yapan firma; ürünün, barkod ve parti numarasından İstanbul Sultanbeyli'deki üretim tesisinde, Yasin K. tarafından hazırlandığını belirledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan firma; firmanın, üretim sürecinde hangi personelin hangi baton döneri ürettiğiyle ilgili takip sistemi kullandıklarını ve bu sistemle dönerin üretim sorumlusu ve yabancı cismi yerleştirebilecek tek şüphelinin Yasin K. olduğunu ifade etti. İlgili çalışanın iş akdi feshedilirken, aynı kişinin daha önce yazılı uyarı aldığı öğrenildi. Çalışanın firma ile husumet yaşadığı öğrenildi.