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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Dopdolu içeriğiyle farklı ufuklar açacak

Dopdolu içeriğiyle farklı ufuklar açacak
Turkuvaz Medya, tarih alanına taze bir soluk getirecek yepyeni bir dergiyle tarih severlere farklı bir ufuk açıyor. Turkuvaz Dergi Grubu'nun en genç üyesi Aktüel Tarih'in ilk sayısı 7 Ocak Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. Heyecanlı ve sahaya hâkim ekibinin samanlıkta iğne ararcasına yaptığı araştırmalarla değinilmeyen alanlara ışık tutan Aktüel Tarih, disiplinler arası içeriğiyle sadece tarih severlerin değil, her okurun ilgisini çekmeyi hedefliyor. 192 sayfa dopdolu içeriğiyle tarih severlerin yanı sıra genel okuyucu kitlesine hitap edecek Aktüel Tarih, ilk sayısında tarihimizin en önemli dönemeci olan 13. Asır'ı dosya konusu yaptı. Ahmet Yaşar Ocak, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Safiyüddin Erhan ve Hayri Kaplan gibi alanında uzman isimlerle birlikte çalışıldı ve sadece bugün değil yarın da üzerinde konuşulacak yepyeni tezler sayfalarda yerini aldı.

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Dopdolu içeriğiyle farklı ufuklar açacak
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