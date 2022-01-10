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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Dördüncü evreyi kanser biyolojisiyle yendi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Dördüncü evreyi kanser biyolojisiyle yendi
Kocaeli Sapanca'da yaşayan Ziraat Mühendisi Nurcan Bostancı (49), iki yıl önce kaşıntı şikâyetiyle doktora gitti. Safra kanalında bir tümör görüldü. 2 stent takıldı. Ancak 1-2 ayda bir tıkanınca toplam 6 kez stent değişimi yapıldı. Safrakesesi kanalından karaciğere doğru yayılım vardı. Cerrahi müdahale şarttı ama önce kemoterapi önerildi. İlk 3 aylık dönemde kemoterapiye rağmen küçülme değil büyüme görüldü. İki çocuk annesi Bostancı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray'a ulaştı. Bostancı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
Kemoterapi beni çok hasta etti, zayıfladım. Sinirlerim bozuktu. Sürekli mide bulantısı, baş dönmesi yaşıyordum. Mutlu Hoca, "Kemoterapi seni tedavi etmez sadece yan etkilerinle hastalığı yaşarsın. Gen testi yapılacak ve akıllı ilaca başlayacaksın. Sen sadece yaşamayı düşün" dedi. Yurt dışında gen testi yapıldı. Damardan ve ağızdan iki ayrı ilaca başladık. 3 ayın sonunda tümörde küçülme başladı. Annem bebekler gibi baktı bana. Görümcem her gün geldi hastanede yatarken.
İnsanlar hiçbir zaman pes etmesin, sonuna kadar gitsinler. Allah ömür verdiği zaman kanserin tedavisi var. Geçen hafta gastroenteroloji uzmanıma gittim, beni tanıyamadı. Tahlil sonuçlarıma baktı, çok mutlu oldu, çok sevindi, hepsinin fotoğraflarını çekti. "Diğer hastalarıma göstereceğim, umut olacaksın" dedi.

TÜMÖR YOK OLMAK ÜZERE
Prof. Dr. Demiray ise süreci şöyle aktardı: "Tek doktor, tek tedavi dönemi artık son bulmalı. Onkoloji birimlerinde artık kanser biyologları olmalı. Bostancı'nın BRAF tip 3 olarak 4. evreyi geçmişken tümörünün nasıl küçüldüğü literatüre geçecek. Bu klinikte kanser biyologları çalışıyor. Genetik haritası analiz edildi. Tek doktor ve 'Şu kemoterapiyi al' dönemi bitti. Artık kanser biyologları ile çalışılmalı. Akıllı ilaçlar bunlar. Hızlı cevap alalım diye çift ilaçla başladık. Şu an tümör yok olmak üzere."

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Dördüncü evreyi kanser biyolojisiyle yendi
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