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Giriş Tarihi: 16.10.2022 18:44 Son Güncelleme: 16.10.2022 18:50

Dorsedeki zuladan 45 kilo eroin çıktı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durdurulan bir tırın dorsesinde zulalanmış 45 kilo Eroin ve 1 kilo 200 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Dorsedeki zuladan 45 kilo eroin çıktı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı tır, TEM Otoyolu üzeri İstanbul istikametinde durduruldu. Durdurulan tırda dedektör köpek ile yapılan aramalar sonucu, dorse zemininde paketler halinde zulalanmış 45 kilo Eroin ve 1 kilo 200 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç şoförü gözaltına alınarak, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NE KUTLAMA

Operasyona ait video görselini sosyal medya hesabında paylaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu: "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu'nda durdurulan çekicinin dorsesinde zulalanmış halde 45 kilo Eroin, 1200 gram Afyon Sakızı, arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadeleri ile emniyet mensuplarını kutladı.

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Dorsedeki zuladan 45 kilo eroin çıktı!
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