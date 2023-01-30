Dört bir yanda kar var

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.Marmara Bölgesi'nde Kıklareli'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde de kar etkisi gösterdi. Adana'da özellikle çiftçilerin beklediği yağış geldi. Kentin deniz kenarında bulunan ilçelerine dolu, yaylalara ise kar yağdı. Rize'de de kar yağışı etkili oldu, Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığı Ayder Yaylası'nda 15 santimetre, Handüzü Yaylası ve Ovit Dağı'nda bir metreyi bulurken, Çağrankaya Yaylası'nda ise 95 santimetreye ulaştı.Elazığ'ın Ağın ilçesinde oto tamircisi Vahdet Gündüz'ün kardan yaptığı heykeller büyük ilgi gördü.Bitlis'te cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 282 köy ve mezra yolunun 234'ü ulaşıma açıldı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 köyün yolu kapandı. Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, 30 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Siirt'te kapanan 9 köy ve 1 mezranın yolu açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 116 mahallede 850 kilometre yolun kapanmasını engelledi. Adıyaman'da önceki gün başlayan ve 100'ün üzerinde ulaşıma kapanan köy yolu açıldı. Şırnak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü./ SABAH