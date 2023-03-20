Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi

'CİNAYETTİR, HUKUKA AYKIRIDIR'

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin iptal kararıyla birlikte 20 kızıl geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu söyledi. Av. Yapıcı, "Ekolojik dengenin bir unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerin öldürülmesi her ne kadar 'kira' olarak belirlense de aslında cinayettir ve hukuka aykırıdır. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma anlaşması olan, Bern Sözleşmesinde, korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlattırılması açıkça hukuka aykırıdır. Daha önce bu dört ilde av ihalelerinin yürütme durdurma kararını almıştı. Bu sefer ise kararın iptali ile hayvanlar yaşadıkları alanlarda avlanmaktan kurtuldular" dedi.