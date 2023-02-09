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Giriş Tarihi: 9.2.2023 18:43 Son Güncelleme: 9.2.2023 18:45

Dost ve kardeş üniversiteler ülkemizin acısını paylaşıyor

Türkiye, geçen günlerde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken, dünyadan da taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Dost ve kardeş üniversiteler ülkemizin acısını paylaşıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a gönderdiği mesajda üzüntülerini paylaştı. Prof. Dr. Hoxha mesajında "Türkiye'de meydana gelen, can ve mal kayıplarına sebep olan depremlerden dolayı büyük bir üzüntü duyduk. Üniversitem ve kendim adına yürekten duyduğumuz üzüntüyü başta depremzedeler ve onların yakınları olmak üzere tüm Türk halkıyla paylaşıyorum. Tüm dualarımız sizinledir. En kısa zamanda yaraların sarılmasını ümit ediyorum." dedi.

ACILARI YÜREKTEN HİSSEDİYORUZ

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Zurab Vadachkoria ise Rektör Yıldız'a gönderdiği mesajında, "Üniversitem ve kendim adına yaşanan depremden duyduğumuz derin üzüntüyü tarafınıza iletmek istiyorum. Tüm depremzedelerin acılarını yürekten hissediyoruz. En ivedi şekilde yaraların sarılmasını temenni ediyoruz. Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi, bu zor zamanlarda Türk halkıyla dayanışma içinde olacaktır." ifadelerini kaydetti.

HER TÜRLÜ YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ

Kırgızistan'ın ikinci büyük kenti Oş'ta bulunan Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Kudaiberdi Kozhobekov, Rektör Prof. Dr. Yıldız'a göndermiş olduğu mesajda:

"Çok sayıda can kaybı ve yıkıma neden olan depremde, ailesini ve sevdiklerini kaybeden kardeş Türk halkının yanı sıra, tüm kardeş Türk milletine şahsım ve Oş Devlet Üniversitesi camiası adına başsağlığı diliyorum. Oş Devlet Üniversitesi kardeş halkımızın yüksek eğitim kurumlarıyla her zaman işbirliği içindedir. Kırgız halkı ile birlikte eğitim kurumumuz adına taziyelerimizi sunarken elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." şeklinde düşüncelerini belirtti.

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Dost ve kardeş üniversiteler ülkemizin acısını paylaşıyor
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