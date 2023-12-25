Döviz bürosunun sahibini öldürüp Rum kesimine kaçtılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 3 gün önce Alav Döviz'i soyan ve sahibi Ayça Alav'ı (45) öldüren Kamerun uyruklu 2 zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) kaçtığı ortaya çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katil zanlılarının yakalanıp, iade edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve Rum yönetimi ile temasa geçtiği bildirildi. Katil zanlılarından Kamerunlu Brayn G.'nin 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı ve bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu suç ortağı ile hareket ettiği belirtildi.Brayn G.'nin Alav'ın eşinin yurt dışında olmasını fırsat bilerek, soygun planını devreye soktuğu aktarıldı. Alav Döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'ndaki Hit Bit isimli iş yerinin de sahibi olan Alav'ın, Brayn G. tarafından Hit Bit'e çağırıldığı ve burada suç ortağıyla birlikte Alav'ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak öldürdüğü ifade edildi. Zanlıların, genç kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan 32 bin lirayı çaldığı, döviz bürosundaki kasayı ise açamadığı aktarıldı.Olayın ardından Pakistanlı Saddam Hüseyin ve Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho'nun yardımıyla Lefkoşa'dan Akıncılar bölgesine geçen zanlıların, yasa dışı yollardan GKRY'ye kaçtıkları tespit edildi. Hüseyin ve Dongho gözaltına alınırken, katil zanlılarının iadesi için GKRY tarafıyla diplomatik görüşmeler sürüyor.