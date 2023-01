Down sendromlu Eren’e Belediye özel durak yaptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli, down sendromlu 15 yaşındaki Eren Şener ,her sabah Esentepe Mahallesi'ndeki özel okula gitmek için evinin kapısının önünde servis bekliyor. Annesi Muteber Şener,ayakta durmakta zorluk çeken Eren'in koluna girerek dışarıya çıkartıyor, servisi beklerken kaldırımda yere serdiği örtü üzerine Eren'i oturtarak servis bekliyordu.

Eren'in durumunu öğrenen Trabzon Zihinsel Engelli Otizmli Çocukları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İhtiyaroğlu konuyu Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Eren'e evinin hemen yanına özel motifli durak yapıldı. Eren, sabahları kalktığında heyecanla kendisi için yapılan durakta oturarak okul servisini bekliyor.

'EREN ÇOK MUTLU OLDU'

Down sendromlu olarak dünyaya gelen ve yürüme engeli yaşayan oğlunu yıllardır sırtında taşıdığını belirten Muhteber Şener, "Oğlum ayakta durmak istemiyor. Dışarıya çıkınca ayakkabılarını çıkartıp yere atıyor,yerlerde oturmak istiyor. Sabah okul servisini beklerken bazen sandalye getirip, onun sandalyede oturarak servisi beklemesini sağladım. Fakat sandalyede oturmak istemiyor. Yaş ilerleyince ve oğlum da büyüyünce artık onu taşımakta zorluk çekiyorum. Bu defa çareyi yanımda örtü getirmekle buldum.Örtüyü sokaktaki kaldırıma serip, oğlumu da örtünün üstünde oturtarak servisi beklemeye başladık. Kışın zor oluyor. Yağmur yağıyor, ıslanıyordu. Bu halimizi gören dernek başkanımız Belediye ile irtibata geçti. Onlar da sağ olsunlar hemen Erenim için durak yaptılar. Eren durağı gördüğünde çok şaşırdı ama sonra çok mutlu oldu. Şimdi ise durağa ben de dahil kimseyi oturtmuyor," diye konuştu.

'NEDEN EREN'İN KENDİNE AİT BİR BANKI OLMASIN DEDİK'

Zihinsel Engelli Otizmli Çocukları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İhtiyaroğlu 10 yıldır Eren'i tanıdığını belirterek," Dernek binamızda bu caddede olduğu için Eren'i çok sık görüyorduk. Annesinin her sabah yaşadığı zorlukları da görüyorduk. Eren Down sendromlu, aynı zamanda otistik belirtileri de var. Kendisi takıntılı bir genç. Ayakkabı giyinmiyor, yerde oturmayı tercih ediyor, yürümek istemiyor. Takıntıları artınca annesine de zorluk çıkarıyordu. Anne yüreği taşta oturmasına gönlü razı gelmiyordu. Her sabah servis beklerken yere örtü seriyordu. Annesinin bu durumuna bizde şahit oluyorduk. Neden Eren'in kendine ait bir bankı olmasın dedik ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bu durumu anlattık. Sağ olsunlar onlar da Eren için durak yapıp içine de bank koydular. Eren'in şimdi kendine ait bir durağı ve bankı var. Ayakkabılarını da çıkartsa da yağmur da yağsa artık sorun değil" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal medya hesabından Eren için "Senin mutluluğun bize yeter" paylaşımda bulundu.