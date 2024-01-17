Down sendromlu gence yüksek güvenlikli ‘ceza

İstanbul Çekmeköy'de sokakta top oynayan Yusuf A.'nın (13), "Seni öldürürüm" diyerek boğazını sıkan Down sendromlu 25 yaşındaki Muhammet P. için savcılık emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yusuf A.'nın babası Metin A.'nın şikâyetiyle başlatılan soruşturmada savcılık; Muhammet P.'yi, yaptığı fiilin anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Hastane raporunda şüphelinin olay tarihinde cezai sorumluluğunun olmadığı kaydedildi. Bunun üzerine savcılık nadir görülen bir karara imza attı. Down sendromlu gencin akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin hükmedilmesine karar verilmesi, yani yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması talebiyle dava açtı.