Down Sendromu’na sanat ilacı: Drama terapi

İzmir'de Down sendromluların sosyal yaşama kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen Avrupa Birliği projesi "Act-Able Türkiye" tamamlandı. Uşak Üniversitesi koordinesinde yürütülen projede drama terapi yöntemiyle Down sendromlu 17 bireye iki yıl boyunca tiyatro eğitimi verildi. Ritim, kukla ve müzik gibi bir dizi etkinlik düzenlendi. Act-Able Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Meral Özçınar, "Tiyatronun iyileştirici gücüne inanarak, sanatın iletişim aracına dönüştüğü bir yol haritası izledik" diye konuştu. Proje paydaşı, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı ve Down sendromlu Serdal'ın(35) annesi Gülnaz Rodoplu ise, "Çocuklarımız artık toplum içerisinde çok daha özgüvenli. Anne babalara sesleniyorum, 'çocuklar eve kapanmasın" dedi.