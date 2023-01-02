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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Down Sendromu’na sanat ilacı: Drama terapi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Down Sendromu’na sanat ilacı: Drama terapi
İzmir'de Down sendromluların sosyal yaşama kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen Avrupa Birliği projesi "Act-Able Türkiye" tamamlandı. Uşak Üniversitesi koordinesinde yürütülen projede drama terapi yöntemiyle Down sendromlu 17 bireye iki yıl boyunca tiyatro eğitimi verildi. Ritim, kukla ve müzik gibi bir dizi etkinlik düzenlendi. Act-Able Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Meral Özçınar, "Tiyatronun iyileştirici gücüne inanarak, sanatın iletişim aracına dönüştüğü bir yol haritası izledik" diye konuştu. Proje paydaşı, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı ve Down sendromlu Serdal'ın(35) annesi Gülnaz Rodoplu ise, "Çocuklarımız artık toplum içerisinde çok daha özgüvenli. Anne babalara sesleniyorum, 'çocuklar eve kapanmasın" dedi.

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Down Sendromu’na sanat ilacı: Drama terapi
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