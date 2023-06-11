D&R çadırında karne şenliği

Kahramanmaraşlı depremzede çocuklar, karne sevincini doyasıyla eğlenerek yaşadı. Turkuvaz Medya Grubu'nun depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik etkinlikleri devam ediyor. Grup bünyesindeki D&R'ın Kahramanmaraş'ta kurulan etkinlik çadırında düzenlediği karne şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Çadır Kent'te aileleriyle birlikte yaşayan depremzede çocuklar, karne sevincini D&R şenlik çadırında yapılan etkinlikte kutladı. Kılavuzlu Çadır Kent'teki etkinlikte çocuklar rüzgârgülü yapım atölyesi, müzik ve dans etkinliği, çim adam yapım atölyesi etkinliğinin ardından dilek balonu uçurdu.İnteraktif oyunların büyük ilgi gördüğü etkinlikte çuval oyunu, sandalye kapmaca, halat çekme ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar da oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlik uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen aktivite ve oyunlarda çocuklar doyasıya eğlenip stres atarken büyükler de zaman zaman çocuklarının oyunlarına eşlik etti. Psikososyal destek anlamında depremin olumsuz etkilerinin çocukların üzerinden atılması ve yaşamlarının normale dönmesinde önemli etkisi olduğu gözlenen etkinlik, çadır kentteki çocuklardan yoğun ilgi gördü.Etkinliğe katılan küçük çocuklar duygularını şöyle ifade etti:Burada çok eğlendik. Arkadaşlarımızla birlikte çim adam yaptık, resim çizdim. Hep birlikte dans edip güzel vakit geçirdik. Burayı çok sevdim.Etkinliklerde arkadaşlarımla birlikte güzel zaman geçirdim. İlk önce müzikli dans eğlencesi oldu. Sonra hep birlikte resimler çizdik, çim adam yaptık.Bu etkinlikte arkadaşlarımla birlikte dans ettim. Resim de yaptım. Hepimiz şarkılar söyleyerek dans ettik.Burada tüm arkadaşlarımla oyun oynadım. Herkes oyunlara katılabiliyor. İsteyen resim yaptı, isteyen şarkı söyledi. Palyaço gösterisi de var. Palyaçoları çok sevdim.