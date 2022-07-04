Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Mirkelam'ın cenazesi Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ümraniye Kocatepe Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine ağabeyi Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, eşi Ayşenur Mirkelam ve çocukları Gül, Nergis ve Aydın Mirkelam, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, ŞANLIDER Başkanı Hakkı Kılıç ile Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen çok sayıda arkadaşı ve yakını katıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Hüseyin Mirkelam, önceki gün İstanbul'daki kızının evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yüksek tansiyon nedeniyle tedavi edildikten sonra geldiği evde gece geç saatlerde kalbi durmuş, hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Mirkelam kurtarılamamıştı.