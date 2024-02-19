DSİ’den Manisa’ya yatırım yağmuru 21 yılda 187 tesis

Manisa'yı Türk tarım sektörünün başkenti yapabilmek için 21 yıl önce başlattıkları projelerin artık meyvelerini vermeye başladığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Son 21 yılda kent genelinde 19,71 milyar liralık yatırım yaptık. 187 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 47 tanesi sulama tesisi. 239 bin 830 dekar araziye can suyu verdik. Tarlardaki verimi ve ürün çeşitliliğini artırdık. Bölge ekonomisine yıllık ortalama 1 milyar 232 bin 685 bin lira ek gelir sağladık. 9 Sulama tesisimizin inşa çalışmaları devam ediyor" dedi.

MANİSA'YA 33 BARAJ, 11 GÖLET KAZANDIRDIK

Elverişli iklimi ve verimli toprağı ile Manisa'nın özellikle ihraç edilen tarım ürünleri konusunda Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda şehzadeler kentinde 33 baraj, 11 gölet ve 14 yeraltı depolama tesisi inşa ettiklerini söyledi. Balta, bu depolama tesisleri sayesinde kent genelinde 574 milyon metreküp depolama hacmine ulaştıklarını açıkladı.

6 BARAJDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Manisa'nın su kaynaklarının daha etkin değerlendirilebilmesi için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "6 baraj ve 2 gölette ise inşaat çalışmalarımız hala devam ediyor." Dedi.

HEM CANLARIMIZI HEM TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ

Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden taşkın ve su baskını riskine karşı ise etkin bir mücadele politikası yürüttüklerini ifade eden Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Manisa genelinde 77 "Taşkın Koruma Tesisi" inşa edildiğini söyledi. Balta, bu tesisler sayesinde 77 yerleşim yeri ile 79 bin 722 dekar arazinin taşkınlara karşı korunduğunu açıkladı.

YATIRIMLARIMIZ İLE TOPRAĞIMIZ DAHA KIYMETLİ

Manisalı üreticilerin tarlalarından daha çok verim alabilmesi amacıyla başlatılan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 2 projenin tamamlandığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 122 bin 840 dekar arazide tescil işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Bu projelerden 3 yerleşim biriminin faydalanacağını söyledi.

TARLALARA 'BEREKET' MEMLEKETE 'ENERJİ' OLDUK

Manisa'da son 21 yılda 2 adet Hidroelektrik santrali inşa ettiklerini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; Şehzadeler kentinin Türkiye'ye her yıl 0.02 milyar kWh enerji sağladığını söyledi. Mehmet Akif Balta "Manisa'da kurulu 2 HES tesisimizin kurulu gücü 9.70 MW, yıllık enerji üretimimiz ise 24.44 milyon kW/s. " dedi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Manisalılardan özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.