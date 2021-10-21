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Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:27 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:45

Duayen gazeteci Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Duayen gazeteci Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen sevenlerinin katıldığı tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen (93) önceki gün böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kohen için Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodları kontrol edilerek içeri alındı.

Törene, Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, iş insanları Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı ile gazeteciler Sedat Ergin ve Hasan Cemal'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Yapılan törenin ardından üzerinde torunlarının çiçeği bulunan Sami Kohen'in cenazesi Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Duayen gazeteci Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı
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