Düğün çorbası tarifi ve içindekiler: Masterchef Türkiye terbiyeli düğün çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Etleri düdüklü tencereye alalım.

- Üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatıp 35 dakika pişirelim

- Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım.

- Etler soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde didikleyelim.

Bir yandan da çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayalım.

Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra dikkatlice çırpalım.

Haşladığımız etin suyunu süzelim. Daha sonra düğün çorbası yapacağımız tencereye alalım.

- 4 su bardağı et suyu çıkması gerekiyor.

- Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim.

- Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım.

- Çorbanın tuzunu ilave edelim. 5 dakika kaynatarak ocağı kapatalım.

- Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.

- Dilerseniz çorbaya sirke de ilave edebilirsiniz.