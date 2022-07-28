Düğün çorbası tarifi ve içindekiler: Masterchef Türkiye terbiyeli düğün çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2022 ana yarışmacı kadrosu için üçlü düelloda yarışan adayların kaderini düğün çorbası tayin etti. 27 Temmuz Çarşamba akşamı düğün çorbası tarifi ve malzemeleriyle yarışmacılar en güzel düğün çorbasını yapmaya çalıştı. TV8 ekranlarının fenomen programı Masterchef Türkiye'de dün akşam ana kadroya çıkacak yarışmacıyı düğün çorbası belirledi. Peki, düğün çorbası nasıl yapılır? İşte düğün çorbası tarifi ve malzemeleri!
DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ - MALZEMELERİ
500 g kuzu gerdan eti
1,5 litre su
Terbiyesi İçin;
5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Yarım limon suyu
1 su bardağı su
Üzeri için;
Pul biber
2-3 yemek kaşığı tereyağı
DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Etleri düdüklü tencereye alalım.
- Üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatıp 35 dakika pişirelim
- Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım.
- Etler soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde didikleyelim.
Bir yandan da çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayalım.
Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra dikkatlice çırpalım.
Haşladığımız etin suyunu süzelim. Daha sonra düğün çorbası yapacağımız tencereye alalım.
- 4 su bardağı et suyu çıkması gerekiyor.
- Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim.
- Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım.
- Çorbanın tuzunu ilave edelim. 5 dakika kaynatarak ocağı kapatalım.
- Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.
- Dilerseniz çorbaya sirke de ilave edebilirsiniz.