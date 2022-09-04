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Giriş Tarihi: 4.9.2022 18:11

Düğün dönüşü korkunç kaza: 1 ölü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, düğün dönüşü otomobili takla atıp, şarampole devrilen sürücü Mustafa Telhan (25), hayatını kaybetti.

DHA
Düğün dönüşü korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt'ta bir yakınının düğününe katıldıktan sonra yola çıkan Mustafa Telhan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtan fırlayan Telhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Telhan'ın cenazesi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Telhan'ın sanayide usta olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğün dönüşü korkunç kaza: 1 ölü
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