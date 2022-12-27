Düğün takılarını isteyen kadına mahkemeden ret

İstanbul'da H.K. isimli bir kadın, eşi Y.K.'ye evi terk ettiği gerekçesiyle 2019'da boşanma davası açtı. Dava devam ederken, H.K.'nin avukatı Bakırköy 13. Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak mal paylaşımıyla birlikte düğünde takılan altınları da talep etti.Dilekçede H.K.'nin evlenmeden önce sahip olduğu para ve ziynet ile düğünde takılan altınları satarak bir kısım mal varlığı elde ettiği ve Y.K.'nin bu sayede işyeri sahibi olduğu kaydedildi. Değeri 10 bin TL ve her biri 25 gram olan 19 bilezik, 1 set, 24 çeyrek altın, 2 tam altın ve 7 bin TL nakit para, tanesi 30 gramdan oluşan 2 bilezik ve 50 bin TL talep edildi.Davalı koca ise işyeri alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, evi terke zorlandığını ve bu sırada herhangi bir şey almadığını söyledi. Söz konusu altınların miktarının ne kadar olduğuna dair de bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Bunun üzerine takılan altınların tespiti için düğün görüntüsünün yer aldığı CD incelendi. Bilirkişi görüntü kalitesinin düşük olması sebebiyle takılan altınlar ile paraların tespitinin mümkün olmadığını, anonslardan geline 12 burma bilezik ve para, damada da para takıldığını belirtti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davacı H.K.'nin ziynet eşyalarını almak üzere açtığı davanın reddine karar verdi.