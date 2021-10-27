Düğün takısına 50 bin lira sınırı

TÜRKİYE'NİN en büyük aşiretlerinden Hakkâri, Şırnak
ve Van
bölgesinde yaşayan Jirki aşireti düğünlerde uyulması gereken kurallarla ilgili radikal kararlar aldı. Düğünlerde artan masraflardan dolayı birçok genç evlenemiyor. Adıyaman, Jirki aşiretinin büyükleri olan Mehmet Adıyaman
, diğer ileri gelenlerle aldıkları ortak karar doğrultusunda bundan sonra düğünlerde takıların en fazla 50 bin TL altın veya hediyeyi geçmeyeceğine işaret ederek, "Gelinlik ve kuaför olmayacak ve damat tarafından gelin tarafına herhangi bir hediye verilmeyecek" dedi.