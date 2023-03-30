Düğün yapacak çiftler aman dikkat! Bu yöntemle dolandırılmayın..

"İNTERNET DOLANDIRICILIĞI DÜĞÜNLERDE KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt, "Yaz sezonunun başlamasıyla beraber internet dolandırıcılığı maalesef düğünlerde de kendini göstermeye başladı. Şu anda sosyal medya düğün ve davet gibi organizasyonlarda çok aktif kullanılıyor. Maalesef kötü niyetli insanlar basit bir Instagram hesabı açıyorlar ve bu hesaplardan gelin ile damatlardan sponsorlu reklamlar yapıyorlar. Bunu gören çiftler uygun fiyatlı organizasyon aldıklarını sanarak bu insanlar ile anlaşıyorlar. Düğün günü ise organizatör bulamıyorlar" dedi.

"KULLANILACAK MALZEMELERİ GÖRÜN VE DOLANDIRILMAYIN"

Bozkurt, "Çiftlerimize tavsiyelerimiz mutlaka anlaşacakları organizasyon şirketlerinin iş yerlerine gitsinler, düğün olacak otelde görüşme yapsınlar, kafede ve restoranda görüşmeyin. Bu gibi dolandırıcılar sizlere bilgisayardan kafe ve restoran tarzı yerlerde sunum yapıyorlar ve bu tarz bir düğün organizasyonu yapacağız diyorlar. Düğün yapacağınız kişilerin ofislerine gidin, kullanacakları malzemeleri görün ve dolandırılmayın" şeklinde konuştu.